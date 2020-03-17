Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" планируется принять на вооружение на рубеже 2021–2022 годов.

Как пишет flot.com, об этом в пятницу, 8 мая, сообщает российские СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

"Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021–2022 годы", – сказал он в интервью журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

По его словам, "Циркон" предназначен для вооружения многоцелевых АПЛ проектов 885/885М (шифр "Ясень/Ясень-М) и 949АМ (модернизированные подлодки типа "Антей"), фрегатов проекта 22350 и эсминцев проекта 23560 (шифр "Лидер"), а также для перевооружения тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442 "Адмирал Нахимов", который сейчас проходит модернизацию на "Севмаше".

Напомним, что в феврале этого года стало известно о первом испытательном пуске "Циркона" с борта головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Второй пуск запланирован на весну с этого же корабля.

В марте СМИ узнали о планах испытать "Циркон" с борта первой подлодки проекта 885 "Северодвинск".

Согласно открытым данным, дальность стрельбы гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 "Циркон" превысит 400 км, скорость полета указывается от 4 до 6 чисел Маха (4900–7350 км/ч). Предполагается, что ракеты "Циркон" адаптированы для запуска с помощью универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК) 3С14. Эти установки позволяют применять все семейство ракет "Калибр" и "Оникс".