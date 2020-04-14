Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы в оккупированном Крыму закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.

Об этом сообщила руководитель оккупационного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пишет Крыминформ.

«Инфекционное отделение развернуто для приема больных с пневмонией – сегодня там находятся семь больных – оно закрывается на прием и выписку. Туда добавляются медработники из терапевтического отделения, которые контактировали с выявленной сегодня заболевшей. И это отделение закрывается на обсервацию для оказания медпомощи лицам, которые там находятся», – сообщила Пеньковская.

За истекшие сутки коронавирус подтвержден у трех медработников Сакской ЦРБ: у двух медработников реанимационного отделения и у врача, которая совмещала работу в терапевтическом и инфекционном отделении. Работники реанимационного отделения, предположительно, заразились от пациента с коронавирусом, а доктор из инфекционного отделения – от этих медработников.

«Реанимационное отделение Сакской районной больницы, контактные по данным лицам отправляются в обсерватор. Лица, которые не находились в контакте с данными медицинскими работниками, продолжают после заключительной дезинфекции в средствах индивидуальной защиты работу в своем отделении», – рассказала Пеньковская.

Всего на территории оккупированного Крыма с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19