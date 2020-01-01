За рішенням уряду Грузії надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету ради Нацреформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліани, передає Укрінформ з посиланням на Перший канал Грузії.

«Зниження рівня посади, спочатку запропонованої Саакашвілі, і призначення його головою виконкому Національної ради реформ свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектру, в тому числі парламентської більшості, до його персони. Водночас, на наш погляд, позиція Грузії як стратегічного партнера України була врахована. Тим не менш, призначення людини, засудженої та розшукуваної грузинської судовою системою, стратегічним партнером викликає питання, у зв'язку з чим було прийнято рішення викликати надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні пана Теймураза Шарашенідзе для консультацій в Тбілісі», - повідомив він.

Водночас, за словами Залкаліані, про розрив дипломатичних відносин стратегічного партнерства з Україною не йдеться.

«Незважаючи на це сумне рішення (про призначення Саакашвілі – ред.), звичайно, наступним кроком, ми не розглядаємо питання про розрив дипломатичних відносин стратегічного партнерства між двома країнами, що не відповідає дружньому духу двох країн, нашим спільним прагненням і цілям. За участю посла, крім інших питань, необхідно визначити, які дії необхідні для того, щоб нинішня ситуація не мала негативного впливу на двосторонні відносини, співробітництво у різних міжнародних організаціях і, що найголовніше, спільні зусилля щодо європейської та євроатлантичної інтеграції», - заявив міністр.

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ.

22 квітня у фракції партії "Слуга народу" заявили, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ та він уже спілкувався з прем'єр-міністром з цього приводу.

Проте пізніше стало відомо, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду в Національній раді реформ.

Національна рада реформ створено в серпні 2014 року як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ і їх реалізації. Персональний склад Національної ради затверджує президент.