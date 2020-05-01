В акваторії Одеського порту спецпризначенці звільнили «захоплене» судно / Фото

16:40 08.05.2020   Одесса

У Практичній гавані Одеси пройшли тактико-спеціальні навчання одного з підрозділів спеціального призначення Військово-Морських Сил ЗС України. 

Про це повідомляє АрміяInform.

Флотські спецпризначенці тренувалися здійснювати штурмові й абордажні дії з метою висадки на судно, що було захоплене незаконними збройними формуваннями противника, вчилися ліквідовувати бойовиків і звільняти судно з облоги. 

У ролі захопленого корабля було навчальне судно «Лісозаводськ». Адже воно ідеальне місце для таких видів тренувань. Конструктивні особливості судна дають змогу якісно проводити штурмові й абордажні дії, а також виконувати елементи з альпіністської підготовки.

Пляється, що згідно з легендою, незаконні збройні формування противника захопили судно та взяли його під свій контроль. Підрозділу спеціального призначення ВМС ЗС України поставили завдання якомога швидше здійснити штурмові й абордажні дії, провести висадку на захоплений об’єкт, знайти та ліквідувати бойовиків.

"У процесі тренування на швидкохідних катерах потрібно враховувати можливості безпечного підступу до судна, особливості вітру та хитавиці моря, щоб правильно використовувати штурмові драбини для висадки на борт. Є встановлені процедури застосування зброї й ведення стрільби у внутрішніх приміщеннях захопленого об’єкта", ‒ розповідає командир підрозділу спеціального призначення ВМС ЗС України.

Піднявшись на борт судна, спецпризначенці розділились на дві групи. Перша швидко дістається на капітанський місток, водночас друга має зайти в машинне відділення. Таким чином, захопивши ці два важливих об’єкти, бійці матимуть змогу взяти під свій контроль судно й зупинити його рух. Лише після цього моряки приступають до пошукових дій та прочісування всіх приміщень судна. Рухаючись внутрішніми коридорами, група спецпризначенців виявила бойовиків та, ефективно застосувавши заходи вогневого впливу, знищила противника. У кормовій частині судна, заблокувавшись в одному з приміщень, активно відстрілювалась інша група незаконних збройних формувань. Бійці швидко погасили войовничий запал ворога та ліквідували бойовиків. Одного з них удалося захопити з допомогою наручників.

Фото АрмияInform



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