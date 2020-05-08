В Индии разбился МиГ-29 российского производства

16:20 08.05.2020   Россия

Самолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в штате Пенджаб. 

Об этом сообщает EHA News в Twitter, пишет ghall.com.

Издание India TV отмечает, что МиГ-29 упал на поле в районе города Хошиарпур. Известно, что пилот успел катапультироваться, после чего он был госпитализирован. Других подробностей пока не приводится.

Аналогичный случай произошел в индийском штате Гоа с МиГ-29К в феврале 2019 года, пишет издание.

МиГ-29 российского производства впервые поднялся в воздух в октябре 1977 года. Самолеты считаются основным оружием индийского авианосца Vikramaditya. В 2019 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму рухнул вертолет Минобороны России, есть жертвы.

 



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