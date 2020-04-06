Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" готовят к окраске
|15:40 08.05.2020
|Россия
Центр судоремонта "Звездочка" продолжает выполнение работ в рамках госконтракта на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
30 апреля "Звездочка" объявила запрос предложений на выполнение работ по окраске корабля, пишет sudostroenie.info.
Согласно данным ЕИС в сфере закупок победителю процедуры предстоит провести очистку надстройки и окраску корпуса с выполнением сопутствующих работ по закупке материалов. Стоимость работ оценивается в 252 477 971,80 рубля
Как следует из технического задания, выполнение работ разбито на три этапа. Завершение работ запланировано до 31 августа 2022 года.
В настоящее время тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится на 35 СРЗ в Мурманске. Выход из ремонта единственного российского авианосца запланирован на 2022 год.
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