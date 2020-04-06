Центр судоремонта "Звездочка" продолжает выполнение работ в рамках госконтракта на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

30 апреля "Звездочка" объявила запрос предложений на выполнение работ по окраске корабля, пишет sudostroenie.info.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок победителю процедуры предстоит провести очистку надстройки и окраску корпуса с выполнением сопутствующих работ по закупке материалов. Стоимость работ оценивается в 252 477 971,80 рубля

Как следует из технического задания, выполнение работ разбито на три этапа. Завершение работ запланировано до 31 августа 2022 года.

В настоящее время тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится на 35 СРЗ в Мурманске. Выход из ремонта единственного российского авианосца запланирован на 2022 год.