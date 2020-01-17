Ракетный корабль ЧФ «Ингушетия» прибыл для празднования Дня Победы в Ялту
|15:20 08.05.2020
|Ялта
Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» прибыл в Ялту для участия праздновании 75-й годовщины Победы.
Он ошвартовался у городской набережной.
«9 мая в течение всего праздничного дня с борта корабля «Ингушетия» будут транслироваться известные фронтовые песни, а также записи вокальных композиций в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота», – , пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-служба уЧерноморского флота оккупантов.
Там отметили, что экипаж корабля проверил работоспособность звуковещательной аппаратуры.
В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе запланированные ранее экскурсии на корабль для местных жителей осуществляться не будут.
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