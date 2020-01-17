Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» прибыл в Ялту для участия праздновании 75-й годовщины Победы.

Он ошвартовался у городской набережной.

«9 мая в течение всего праздничного дня с борта корабля «Ингушетия» будут транслироваться известные фронтовые песни, а также записи вокальных композиций в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота», – , пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-служба уЧерноморского флота оккупантов.

Там отметили, что экипаж корабля проверил работоспособность звуковещательной аппаратуры.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе запланированные ранее экскурсии на корабль для местных жителей осуществляться не будут.