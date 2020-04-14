Коронавирусная инфекция за сутки лабораторно подтверждена у 9 человек в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За истекшие сутки у нас девять новых случаев заражения. Три человека – это больница в Сакском районе, три медицинских работника. Это плохой знак. Три человека – в Симферополе, разные источники: один старый очаг, двое непонятные. Два человека – Ялта: один старый очаг, один непонятный. И Алушта – один контактный 95-летней бабушки», – сообщил Аксёнов.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписан 41 пациент.

С 12 мая в оккупированном Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах.

18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.