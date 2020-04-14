За сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 9 человек
|15:00 08.05.2020
|Крым
Коронавирусная инфекция за сутки лабораторно подтверждена у 9 человек в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«За истекшие сутки у нас девять новых случаев заражения. Три человека – это больница в Сакском районе, три медицинских работника. Это плохой знак. Три человека – в Симферополе, разные источники: один старый очаг, двое непонятные. Два человека – Ялта: один старый очаг, один непонятный. И Алушта – один контактный 95-летней бабушки», – сообщил Аксёнов.
Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписан 41 пациент.
С 12 мая в оккупированном Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах.
18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.
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