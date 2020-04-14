В детские здравницы Крыма продолжают продавать путевки
|14:45 08.05.2020
|Крым
Все здравницы оккупированного Крыма закрыты до 1 июня. И уверенности в том, что в этот день их откроют, нет.
Однако неопределенность не мешает фирмам-посредникам продавать путевки в крымские детские оздоровительные лагеря, пишут Новости Крыма.
Так, администрация Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) закупила путевки для детей на четыре смены, причем половину из них планируется оздоровить именно в первую.
Петроградский район Санкт-Петербурга: сроки оказания услуг: с июня по август 2020. Конкретные сроки смен устанавливаются по согласованию с заказчиком.
Минобразования Крыма закупило путевки на 19 млн 998 тыс руб у севастопольского ООО «Янтарный берег». Цитата из технического задания, входящего в конкурсную документацию: «Период оказания услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере: с 30 мая 2020 года по 31 августа 2020 года. Количество детей – 760 человек (15 960 койко-дней)».
Другой договор на такое же количество путевок, такую же сумму, на тот же период министерство заключило с ООО «Курорт-сервис» из Ростова-на-Дону.
В первом оговорено: количество детей в комнате – не более 4 человек, второй допускает и шестиместные комнаты. Ростовская фирма обещает разместить детей в Сакском районе, Феодосии и Керчи.
Почему подразделение оккупационного правительства Крыма прибегает к услугам посредников, хотя здравницы находятся в ведении "республиканского ГУПа" – вопрос отдельный.
Но пока более интересно, где посредники эти путевки берут. «Новый День» попытался дозвониться до ГУП РК «Солнечная Таврика». В головной конторе, судя по звукам в телефоне, живым оказался только факс – человеческого голоса услышать не удалось.
В одном евпаторийском лагере, руководимом «Солнечной Таврикой», сработал автоответчик, который сообщил, что отдел продаж работает с 8 до 12 часов, в другом живой человек нашелся-таки. И он бодро сообщил: «Администрации нету, все на карантине!», другой информацией сторож не располагает.
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