Мариупольский порт в апреле вошел в убыток, но «будет еще хуже»
|14:30 08.05.2020
|Украина
ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) по итогам апреля 2020 года, по оперативным данным, получил убыток 7 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишут Порты Украины.
«За четыре месяца ожидаются убытки в размере 1 млн грн. Финансовое положение порта по итогам работы с начала года было бы еще хуже, если бы не самые суровые меры экономии, принятые всеми подразделениями порта — это оптимизация затрат на тепло и энергоносители, уменьшение затрат на ремонты, а также экономия по зарплате», — отметила пресс-служба.
В апреле госстивидор зафиксировал грузооборот 451,9 тыс. тонн, выполнение плана перевалки составило всего 71,7%. «Фонд оплаты труда в апреле уменьшен на 4 млн грн благодаря тому, что часть работников работала на 2/3. Но следует отметить, что в мае перевалка ожидается на уровне 400 тыс. тонн, (…) соответственно финансовый результат как за май, так и нарастающим итогом, будет еще хуже», — сказано в сообщении.
Как указала пресс-служба, чтобы минимизировать убытки, госпредприятие продолжит работать в режиме экономии, в том числе — «еще больше оптимизирует затраты на оплату труда».
Тем не менее госстивидор продолжает выполнять обязательства перед трудовым коллективом. «Уже выплатили «экологические», предусмотренные коллективным договором, плюс выплаты по страхованию персонала. Также с целью поддержки работников в период тяжелой эпидемиологической ситуации планируется выплата каждому работнику еще одной дополнительной материальной помощи», — заключила пресс-служба.
Госстивидор в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль 6 млн грн. Госпредприятие в полном объеме выполнило все обязательства перед государством, заплатив 86 млн грн налогов, в том числе около 24 млн грн — в местный бюджет. Среднемесячная зарплата на предприятии составила 15,5 тыс. грн, у докеров — 18,9 тыс. грн.
ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 8,8%, или на 467,3 тыс. тонн — до 5,77 млн тонн.
Ще на цю тему:
Морпорт Черноморск предлагает уравнять тарифы на ж/д перевозки для всех портов Большой Одессы
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
Річний збиток держстивідора «Чорноморськ» перевищив 170 млн грн
Морские порты Украины перевалили рекордное количество грузов за всю историю своего существования / Инфографика
Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн
Украинские порты с начала года обслужили более 537 тысяч пассажиров
Немецкие эксперты изучили перспективы прямого торгового трафика между Одессой и Гамбургом
АМПУ з 1 січня знизить вартість перепусток у порти
До 2025 года государство выйдет из стивидорной деятельности
По итогам трех кварталов чистый доход АМПУ вырос на 10%