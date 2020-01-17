ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) по итогам апреля 2020 года, по оперативным данным, получил убыток 7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишут Порты Украины.

«За четыре месяца ожидаются убытки в размере 1 млн грн. Финансовое положение порта по итогам работы с начала года было бы еще хуже, если бы не самые суровые меры экономии, принятые всеми подразделениями порта — это оптимизация затрат на тепло и энергоносители, уменьшение затрат на ремонты, а также экономия по зарплате», — отметила пресс-служба.

В апреле госстивидор зафиксировал грузооборот 451,9 тыс. тонн, выполнение плана перевалки составило всего 71,7%. «Фонд оплаты труда в апреле уменьшен на 4 млн грн благодаря тому, что часть работников работала на 2/3. Но следует отметить, что в мае перевалка ожидается на уровне 400 тыс. тонн, (…) соответственно финансовый результат как за май, так и нарастающим итогом, будет еще хуже», — сказано в сообщении.

Как указала пресс-служба, чтобы минимизировать убытки, госпредприятие продолжит работать в режиме экономии, в том числе — «еще больше оптимизирует затраты на оплату труда».

Тем не менее госстивидор продолжает выполнять обязательства перед трудовым коллективом. «Уже выплатили «экологические», предусмотренные коллективным договором, плюс выплаты по страхованию персонала. Также с целью поддержки работников в период тяжелой эпидемиологической ситуации планируется выплата каждому работнику еще одной дополнительной материальной помощи», — заключила пресс-служба.

Госстивидор в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль 6 млн грн. Госпредприятие в полном объеме выполнило все обязательства перед государством, заплатив 86 млн грн налогов, в том числе около 24 млн грн — в местный бюджет. Среднемесячная зарплата на предприятии составила 15,5 тыс. грн, у докеров — 18,9 тыс. грн.

ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского порта. Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 8,8%, или на 467,3 тыс. тонн — до 5,77 млн тонн.