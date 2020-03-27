Кабмин разрешил возобновить международное сообщение через Скадовский порт

14:00 08.05.2020   Украина

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 мая, принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения «Рава-Русская» и для морского сообщения «Скадовский морской торговый порт», которые ранее были временно закрыты в связи с пандемией. 

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, пишут Порты Украины.

«Еще вчера вместе с вице-премьером и министром Алексеем Резниковым мы находились с общим рабочим визитом в Херсонской области, в ходе которого, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение – и это решение единогласное. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения «Рава Русская» возобновляют свою работу», – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отмечается, на сегодняшний день Скадовский морпорт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса. «Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу», – подчеркнул Криклий.

Восстановление работы пункта пропуска «Рава Русская» позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП «Ягодин» и «Краковец» для автомобильного сообщения с Республикой Польша. Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.



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