Немецкая компания HPC Hamburg Port Consulting ("дочка» HHLA - лидер грузоперевозок в Европе) оценила перспективы грузоперевозок создаваемой портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Астраханской области и подтвердила целесообразность строительства контейнерного терминала в регионе.

Об этом в четверг, 7 мая, на совещании рабочей группы по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг» рассказал гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин, пишет finanz.ru.

Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось в мае 2019 года на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием президента РФ Владимира Путина. В декабре власти Астраханской области направили заявку на создание портовой ОЭЗ в Минэкономразвития РФ, реализация проекта позволит загрузить мощности астраханских портов и развить портовую инфраструктуру. С немецкой компанией HPC Hamburg Port Consulting был заключен договор на проведение исследования экономической целесообразности планируемого к созданию порта в Астраханской области.

«Немцы подтвердили целесообразность строительства контейнерного терминала в регионе. Мы рассчитываем, что на следующем заседании рабочей группы инвестор сможет представить детальный отчет по результатам исследований», - добавил Сергей Милушкин на совещании.

Ранее сообщалось, что портово-логистическая компания (ПЛК) «Каспий» (Астраханская область) планирует вложить не менее 15 млрд рублей в строительство порта для обработки контейнерных грузов на территории портовой ОЭЗ.

Проект портовой ОЭЗ планируют реализовывать в течение нескольких лет, ориентировочно до 2024 года. Сейчас астраханские порты Оля и Астрахань загружены всего на 15-20% - их общий грузопоток составляет примерно 2,5-3 млн тонн грузов в год. При успешной реализации проекта в Астраханской области должен быть создан крупнейший на Юге России контейнерный хаб.