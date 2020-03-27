Команда контейнеровоза с украинцами спасла лодку с мигрантами и нажила себе неприятности / Фото

12:45 08.05.2020   Украина

Экипаж небольшого контейнеровоза MARINA, флаг Антигуа (IMO 9252864) по собственной доброте был втянут в неприятную историю. 

Находясь в Средиземном море рядом с островом Мальта, 4 мая капитан принял решение спасти лодку с незаконными мигрантами, пишет Думская.

На борт поднялись 78 человек. При этом команда контейнеровоза состоит всего из 13 человек, в числе которых есть украинцы.

Теперь власти Мальты и Италии не хотят принимать незаконных мигрантов, поэтому контейнеровоз уже несколько дней дрейфует и не может причалить ни в один порт.

При этом операция по спасению координировалась и контролировалась патрульно-спасательными катерами Мальты. Дело в том, что торговые суда не могут открыто игнорировать приказы патрульно-спасательной службы, потенциальные наказания очень суровые, вплоть до тюремного заключения.

И сейчас капитан MARINA и владельцы судна остались наедине с этой проблемой — власти Мальты не хотят, чтобы мигранты сходили на ее берег, а идти в порт назначения со спасенными на борту капитан, конечно, не может. Мигранты являются выходцами из Бангладеш, Марокко, Чада, Ливии, Судана.

Судно дрейфует у побережья Мальты и ждет, когда кто-то разрешит высадить их в порту. Тем временем запасы провизии и пресной воды подходят к концу, на борту судна есть несколько сотен контейнеров, которые уязвимы для искателей приключений. По свидетельству капитана, мигрантам нечем заняться, между ними постоянно возникают драки, в том числе и с применением холодного оружия.



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