Вооруженные силы Греции получат в лизинг беспилотник «Херон»
|12:30 08.05.2020
|Греция
Генеральный директор МО Израиля генерал-майор Уди Адам и гендиректор по оборонным инвестициям и вооружениям ВС Греции генерал-лейтенант Теодорос Лагиос подписали соглашения о передаче в лизинг БЛА «Херон».
Из-за пандемии COVID-19 соглашение было завизировано цифровыми подписями. Стоимость программы пока не раскрывается, пишет ЦАМТО.
В рамках соглашения Министерство обороны Израиля предоставит Греции комплект БЛА «Херон» производства компании Israel Aerospace Industries (IAI) в конфигурации для применения на море сроком на 3 года с правом его выкупа после завершения периода лизинга.
По сообщениям греческих СМИ, два БЛА будут применяться для расширения возможностей по ведению разведки и послужат фактором сдерживания для Турции, которая применяет беспилотные системы в Эгейском море вблизи границы двух стран.
Комплексы «Херон» уже приняты на вооружение ВС Израиля и ВМС ряда других стран мира. Система «Херон», оснащенная для применения в любое время суток и сложных метеоусловиях, оборудована морской РЛС, электронно-оптическими датчиками, средствами спутниковой связи. Комплекс может использоваться для морского патрулирования, защиты морских и сухопутных границ, поддержки поисково-спасательных операций, управления операциями по ликвидации последствий стихийных бедствий и др.
Ранее возможности БЛА «Херон» уже были продемонстрированы в Греции. В 2018 году впервые появилась информация о планах ВС Греции взять в лизинг 7 БЛА «Херон» в рамках трехлетнего контракта на сумму 35,5 млн. евро. Предполагалось, что 16,5 млн. евро будут выплачены в первый год действия соглашения и по 9,5 млн. евро в течение двух последующих. Тем не менее, проект не был реализован из-за недостатка средств.
В пресс-релизе IAI отмечается, что соглашение с Грецией является успешным применением модели лизинга, продвигаемой компанией в различных регионах мира. Со своей стороны, Министерство обороны Израиля оказывает помощь компании IAI в реализации этой концепции.
По словам начальника Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) бригадного генерала Яира Куласа, военное ведомство Израиля рассчитывает подписать дополнительные соглашения с Грецией, а также с другими европейскими партнерами, помогая им в решении проблем безопасности во время пандемии и в последующий период.
Как заявлено, по состоянию на текущий момент беспилотные летательные аппараты производства компании IAI поставлены заказчикам из 50 стран, а их общий налет превысил 1,8 млн. часов.
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