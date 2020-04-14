На сучасних військових кораблях, окрім ракетного озброєння, обов’язково встановлюють й артилерійські установки різного калібру.

Ефективність їхнього застосування значною мірою залежить від систем управління стрільбою (СУС) таких установок, пише armyinform.

Останнім часом для керування вогнем артустановок середнього калібру (57…130 мм) використовують універсальні всепогодні СУС, які мають як радіолокаційний, так і оптико-електронний канали управління стрільбою. Майже всі держави, що займаються військовим суднобудуванням, мають власні розробки таких універсальних систем. Наприклад, NA-25X (Leonardo, Італія), STING-EOMk2 (Thales, Нідерланди), CEROS 200 (SAAB, Швеція), TMX/EOMk2 (RheinmetallAG, Німеччина), МР-123-02/3 «Багіра» (РФ).

Власне така сучасна система відтепер є і в Україні. Її розробник – ДП «Науково-дослідний інститут «Квант». Фахівці підприємства створили корабельну радіолокаційно-оптичну систему управління стрільбою (РЛОСУС) артилерійської установки Stilet. Комплекс являє собою сучасну, перспективну та гнучку систему супроводу й управління вогнем артилерійської установки. Причому вона легко інтегрується з корабельними системами управління, зокрема з АСБУ – автоматизованою системою бойового управління.

Тактико-технічні характеристики системи відповідають рівню світових виробників і не гірші за ТТХ систем NA-25X та TMX/EOMk2. До речі, про актуальність і перспективність РЛОСУС Stilet свідчить той факт, що декілька років тому компанія Rheinmetall Air Defence (Швейцарія), яка є структурним підрозділом німецького концерну Rheinmetall AG, запропонувала ДП НДІ «Квант» створити спільне підприємство для виробництва такої системи та була готова інвестувати у створення виробничих потужностей. Але, на жаль, законодавство України не дало змоги реалізувати цей проєкт.

Корабельна РЛОСУС Stilet за різних метеорологічних умов, у денний та нічний час доби й в умовах радіоперешкод забезпечує: виявлення в заданому секторі й автоматичний супровід повітряних, надводних і берегових цілей; управління стрільбою універсальної артилерійської установки середнього калібру (57…130) мм; автоматичне захоплення та автоматичний супровід цілей по кутових координатах і дальності; вимір кутових координат і дальності до супроводжуваної цілі; вироблення повних кутів наведення артустановки в горизонтальній і вертикальній площинах; відображення та документування поточної інформації; спостереження місць падіння снарядів і вимір відхилень для введення коректив для стрільби по надводних і берегових цілях; облік метеорологічних і балістичних поправок під час підготовки до стрільби; тренування оператора з бойового використання системи.

Система управління стрільбою Stilet може бути використана під час модернізації вже наявних кораблів для підвищення ефективності вогню артилерії через заміну застарілих СУС типу МР-103 (Барс), МР-123 або МР-145 (Лев) та встановлена на нових кораблях, які проєктують та будують.

Нині на ДП НДІ «Квант» виготовлено дослідний зразок РЛОСУС Stilet, найближчим часом будуть проведені його заводські випробування для підтвердження тактико-технічних характеристик.

Фото с сайта armyinform