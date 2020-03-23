Правительство России подготовило законопроект, который позволит авиакомпаниям и ОАО РЖД не возвращать деньги за билеты пассажирам отмененных рейсов и поездов.

Как сообщает finanz.ru со ссылкой на российские СМИ, подготовкой документа занималось Минэкономики, его рассмотрела комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с и.о. премьера Андреем Белоусовым, и, как ожидается, уже в мае он поступит в ГосДуму.

Законопроект в первую очередь нацелен на спасение авиаперевозчиков, которые накопили 70 млрд рублей долга за отмененные рейсы, из которых 40 млрд - приходится на государственный «Аэрофлот».

Авиакомпании, а также перевозчики железнодорожным, морским и речным получат право вместо выдачи денег перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. В нынешней ситуации перевозчки неспособны вернуть деньги, говорит источник «Ъ» в одной из крупных авиакомпаний: «Если механизм (ваучеров") не будет легализован, нас всех без исключения ждет радостное банкротство».

Легализация ваучеров - общемировая практика, подчеркивают представители отрасли: к ней прибегли в том числе Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines при полной поддержке авиационных властей ЕС, США и других государств.

В авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний - выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее - остаются почти неизменными.

Та же проблема у РЖД: спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%. Монополия позволила пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд рублей.

Всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41%.