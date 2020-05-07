Компания "Маритайм Логистикс" провела замену моряков на рейде порта Мариуполь

11:20 08.05.2020   Мариуполь

Компания "Маритайм Логистикс" провела замену моряков теплохода "Механик Юзвович" на рейде порта Мариуполь.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Маритайм Логистикс".

Отмечается, что из-за карантина и ограничений в портах смена экипажей на торговых судах значительно усложнилась. Морякам, чьи контракты заканчивались в период эпидемии, приходится перерабатывать. К примеру, некоторые моряки теплохода "Механик Юзвович" находились в рейсе уже более 2 месяцев от контрактного срока.

Компания проработала варианты по замене экипажа, выбрав оптимальную возможность безопасно произвести замену. "Теплоход, осуществляя плановый рейс, был поставлен на якорную стоянку порта Мариуполь максимально близко к старым воротам порта. Перед выходом катера в море, сменный экипаж прошел температурный скрининг и пограничное оформление. После чего экипаж и состав комиссии, включающий представителей пограничной службы, АМПУ, Госпродпотребслужбы и Лабораторного центра МОЗ отправились на катере к судну. Первыми на борт судна поднялись врачи для замера температуры у экипажа. Сотрудники пограничной и таможенной службы оформили приход и отход судна. После процедуры смены экипажа списавшиеся моряки покинули борт вместе с комиссией и вернулись на катере", - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что весь списавшийся экипаж проведет 14 дней на домашней самоизоляции.

"Мы нашли оптимальную схему произведения замены с наименьшими затратами для судовладельца", - подытожил  директор "Маритайм Логистикс" Антон Шапран.

Фото с сайта ЦТС



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