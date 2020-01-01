В Турции заявили, что нейтрализовали особо опасного террориста
|11:00 08.05.2020
|Турция
Один из трех террористов РКК, нейтрализованных 6 мая в провинции Тунджели на востоке Турции, числился в списке особо опасных преступников.
Мехмет Фатих Демир значился в «сером списке» преступников, разыскиваемых МВД Турции, пишет Анадолу.
За его поимку или информацию о местонахождении была назначена награда в размере 500 тысяч лир.
Махсум был причастен к теракту, осуществленному 22 августа 2016 года в Тунджели, в результате которого погиб военнослужащий Мурат Дурмаз.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).
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