Конституционный суд (КС) Республики Молдова признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у РФ в размере €200 млн.

Такое решение было принято на заседании в четверг, 7 мая, по требованию депутатов от проевропейской оппозиции, пишет ТАСС.

"КС считает не соответствующим основному закону соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству государственного финансового займа. Решение окончательное и пересмотру не подлежит", - заявила председатель КС Домника Маноле.