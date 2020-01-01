Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
|10:40 08.05.2020
|Молдова
Конституционный суд (КС) Республики Молдова признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у РФ в размере €200 млн.
Такое решение было принято на заседании в четверг, 7 мая, по требованию депутатов от проевропейской оппозиции, пишет ТАСС.
"КС считает не соответствующим основному закону соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству государственного финансового займа. Решение окончательное и пересмотру не подлежит", - заявила председатель КС Домника Маноле.
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