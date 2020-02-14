Кримчани зможуть вступати до Одеського університету внутрішніх справ за спрощеною системою

10:20 08.05.2020   Крым

Абітурієнти з анексованого Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей зможуть вступати до Одеського державного університету внутрішніх справ за спрощеною системою.

Освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» будуть створені на базі університету. Відповідний наказ підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу ВНЗ.

«Створення на базі нашого університету таких освітніх центрів дасть можливість молоді з Криму, Донецької та Луганської областей вступати в Одеський державний університет внутрішніх справ за спрощеною процедурою, не складаючи ЗНО, і в подальшому працювати в правоохоронних органах нашої держави», – зазначив ректор університету В'ячеслав Аброськін.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно прибрати всі перешкоди в підтримці зв'язків з молоддю з Криму і максимально спростити для них вступ до українських вищих навчальних закладів.

Протягом трьох останніх років кількість освітніх центрів «Крим – Україна», через які вступають кримчани до вишів на материковій частині України, зросла майже в три рази, зараз їх 35.



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