Фахівці КП «НВК «Іскра» завершили розробку конструкторської документації та представили проєкт рухомого автономного вторинного радіолокатора «Траса–М».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

Головною метою при розробці цього виробу було створити радар, який здатний задовольнити потреби підрозділів РТВ та ЗРВ ПС ЗСУ актуальною інформацією щодо державної приналежності повітряних об’єктів у контрольованому повітряному просторі. Рухомий автономний вторинний радіолокатор «Траса–М» з фазованою антенною решіткою працює в системі радіолокаційного впізнавання NATO MkXA(MkXII), VII діапазоні системи радіолокаційного впізнавання «Пароль» і міжнародній системі управління повітряним рухом RBS.

Радіолокатор «Траса–М» має твердотільний передавач для системи RBS, автоматично виявляє повітряні об’єкти, проводить захват та супровід повітряних об’єктів. Система складається з ФАР діапазонів RBS і ФАР системи «Пароль», а також високопродуктивних обчислювальних засобів первинної і вторинної обробки інформації на базі ПЛІС і промислових ПЕОМ.

Максимальна межа роботи станції становить за дальністю від 2 до 360 км, за азімутом – 360º, за кутом місця – 0,5-45º, за висотою – 25 км. Кількість супроводжуваних трас становить понад 250. Час розгортання/згортання становить 30/30 хв, споживана потужність – 8 кВт.

РЛС «Траса–М» 1, фото НПП