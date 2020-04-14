Конструкторське бюро «Південне» імені Янгеля запатентувало безшумний мінометний постріл.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Відповідний патент на корисну модель було оприлюднено на сайті Українського інституту інтелектуальної власності.

Маскувальну дію безшумного мінометного пострілу забезпечується шляхом запирання продуктів згоряння метального заряду усередині корпусу снаряду, в результаті чого забезпечується низький рівень шуму під час стрільби, як у стрілецької зброї з глушником.

Запирання продуктів згоряння здійснюється поршнем, що зупиняється в уловлювальному конусі хвостової частини корпусу снаряду, причому уловлювальній конус виконаний за одне ціле зі стабілізатором та нагвинчується на корпус. Кінець штока стріляючого механізму встановлюється в циліндричний паз поршня за ковзним садінням. В даному випадку снаряд споряджений моноблочним метальним зарядом.

Мінометний безшумний постріл виконано роз’ємним і має в своєму складі бойову частину, дискретний метальний заряд, хвостовик, споряджений стабілізатором, та розміщені всередині хвостовика поршень з ініціювальним пристроєм та упор поршня, згідно з корисною моделлю бойова частина складається з тонкостінної труби, на зовнішню поверхню якої встановлено та закріплено набір осколкових кілець, оснащених концентраторами утворення осколків, а на торцях виконані різьбові буртики для з’єднування її з контактним висадником та з’єднуючим корпусом, в якому розміщено метальний заряд з можливістю змінювання його об’єму, та який з’єднано з корпусом хвостовика, причому корпус хвостовика виконано з зовнішньою різьбою по краях та внутрішньою різьбою, яка виконана з боку встановлення стабілізатора та з’єднана з деформівним демпфером та упором, а в поршні виконані проточування – центральне конічне та торцеве з боку упору демпфера, крім того, у торці корпусу хвостовика з боку встановлення стабілізатора розміщене центрувальне кільце

Корисна модель належить до боєприпасів, зокрема до безшумних та безполуменевих пострілів, переважно для гранатометів та мінометів.

Серед схожих систем у патенті наводиться уламковий постріл NR 208A3, яким споряджається безшумний переносний міномет NR 8111A5, що належить до стержневої некаліберної системи метальної зброї FLY-K та був розроблений бельгійською фірмою PRB.

Серед його недоліків є неможливість змінювання кількості вибухової речовини в метальному заряді, що звужує діапазон використання боєприпасів за дальністю стрільби, відсутність засобів центрування пострілу відносно стержня міномета.

Раніше на Міжнародній спеціалізованій виставці засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій і товарів подвійного використання «Зброя та безпека 2018» компанія «Рубін-2017» представила власну розробку – 82-мм безшумний міномет «Шепіт».



Безшумний міномет Шепіт Фото: Український мілітарний портал