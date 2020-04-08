Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна слідом за ЄС продовжили санкції проти РФ
|09:00 08.05.2020
|Крым
Євросоюз і низка інших країн узгодили продовження індивідуальних обмежувальних заходів, пов'язаних з анексією Криму.
Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені ЄС, передає УНН.
"13 березня 2020 року Рада прийняла Рішення (CFSP) 2020/399 про внесення змін до Рішення 2014/145 / CFSP. Рішення продовжує термін дії існуючих обмежувальних заходів ще на 6 місяців ... Країни-кандидати Чорногорія та Албанія і країна-член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення", - йдеться в повідомленні.
Крім того, наголошується, що Чорногорія та Албанія і Норвегія, а також Україна і Республіка Молдова приєднуються до Рішення про продовження санкцій щодо "оточення Януковича" до 6 березня 2021 року.
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