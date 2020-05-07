Российская политика предоставления гражданства населению близлежащих государства представляет угрозу международной безопасности, поэтому ЕС и НАТО необходимо выработать комплексную стратегию противодействия таким гибридным интервенциям РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявила стратегический советник США, политический аналитик Молли МакКью.

ЕС и НАТО должны поднять вопрос угрозы российской политики предоставления гражданства населению близлежащих государств в свете недавних изменений, предложенных президентом РФ в закон о предоставлении гражданства и выработать комплексную стратегию противодействия такой российской политике.

«Предложенные президентом РФ изменения в закон о предоставлении гражданства людям, проживающим в соседних государствах направленны на расширение политики, которую Кремль использовал, как основание для вторжений и политического вмешательства в соседние государства в течении последних 30 лет. Эта методология мнимой «защиты населения» была системно выстроена и успешно реализуема после распада СССР для дестабилизаций близлежащих государств, вмешательств в политические процессы и смены политического истеблишмента», – заявила Молли МакКью.

«Целый ряд доброжелательных западных экспертов вторят российским нарративам о том, что программы паспортизации создают основание для обеспечения гуманитарной помощи оккупированным регионам и зонам замороженных конфликтов, что необходимость раздачи паспортов якобы вызвана «неспособностью» таких стран, как Украина, Грузия и Молдова «защитить часть проживающего на их территории населения» и что паспортизация даже якобы призвана помочь в решении вопросов спорных территорий. На самом же деле, такие инструменты РФ призваны углубить кризисы и сделать их решение практически невозможным», – считает аналитик.

«Сегодня, государства, отдельные эксперты, аналитики, представители гражданского общества и специалисты по гибридной войне должны поднимать вопрос угрозы российской политики паспортизации на различных уровнях и предлагать решения. Каждая нация должна решить, насколько такая гибридная «паспортизация» является стратегической угрозой для их национальных интересов и создать препятствия для их распространения. ЕС и НАТО должны комплексно обсудить вопрос и проанализировать стратегические угрозы. Запад должен выработать стратегическую политику в отношении российских граждан за пределами РФ и в отношении информационных операций, которые сопровождает «паспортизацию». Специалисты должны оценить все направления, как Кремль намерен использовать людей, получивших паспорта в кампаниях по дезинформации, подрывных активностей в экономике, социальной сфере и влияния на государственную политику тех или иных государств в целом», – подытожила стратегический советник США.