Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”

08:40 08.05.2020   Молдова

Лидер пророссийской оппозиционной “Нашей партии” Ренато Усатый решил воспользоваться тем, что в Молдове с 10 мая разрешены церковные службы с участием прихожан при соблюдении социальной дистанции и пообещал провести собственную «службу» в центре Кишинева перед зданиями администрации президента, парламента и правительства.

«Значит, в следующие выходные я со всеми гражданами тоже пойду на службу. Служба будет перед администрацией президента, перед парламентом, перед правительством. Раз можно в церквях, значит, мы найдем священника, который согласится провести службу в центре Кишинева», — заявил он на своем официальном сайте, передает ghall.com.

29 апреля Усатый уже пытался провести акцию протеста в молдавской столице. Так он планировал продемонстрировать недовольство штрафами, применяемыми за нарушения режима чрезвычайного положения, введенного с 17 марта по 15 мая из-за пандемии коронавируса.

Однако его инициатива не нашла поддержки даже у сторонников политформирования. На площади перед памятником Штефану чел Маре собралось не более 20 человек, включая журналистов и полицейских в штатском. Явно разочаровавшись в небольшом количестве присутствующих, Усатый заявил, что это только начало и покинул собственное мероприятие.



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