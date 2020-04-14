В больнице скончался один из летчиков, пострадавших при крушении вертолета в Крыму / Видео
|08:00 08.05.2020
|Крым
Один из пилотов военного вертолета, совершившего жесткую посадку на аэродроме в Джанкое, скончался в больнице.
Информацию об этом Крыминформу подтвердил информированный источник в министерстве здравоохранения оккупированного Крыма.
«Действительно, один из доставленных в больницу пилотов скончался», – сообщил собеседник агентства. Он также сообщил, что двоим другим пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Заместитель председателя правительства оккупированного Крыма Елена Романовская отметила, что при необходимости пострадавшие летчики будут доставлены в Симферополь.
«Сейчас туда улетела санавиация, людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Среди них есть «тяжелые», но вся необходимая помощь будет оказана. При необходимости они будут переведены в Симферополь», – сообщила Романовская.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома вертолетного полка в Джанкое 7 мая. В центре медицины катастроф сообщили, что к месту происшествия были направлены три бригады «скорой помощи».
По данным пресс-службы Южного военного округа, экипаж вертолета выполнял плановый учебно-тренировочный полет.
Очевидцы сняли маневры военного вертолета над Джанкоем в день крушения.
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