Головою місіі Міжнародного валютного фонду в Україні призначена Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії.

Про це повідомив сьогодні Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні, передає НВ.

«Пані Владкова Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень — очільництво місій в Молдові та Північній Македонії. Пані Владкова Голлар змінила на цій посаді пана Рона ван Родена з 1 травня цього року», — йдеться в заяві Люнгмана.

Україна зараз веде переговори про отримання нової програми МВФ обсягом приблизно $8 млрд. Для цього залишилося виконати останню вимогу — прийняти «антиколомойський» законопроєкт. Верховна Рада може розглянути його в другому читанні 13 травня.