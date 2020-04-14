Головою місії МВФ в Україні призначена Іванна Владкова Голлар з Болгарії
|20:45 07.05.2020
|Украина
Головою місіі Міжнародного валютного фонду в Україні призначена Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії.
Про це повідомив сьогодні Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні, передає НВ.
«Пані Владкова Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень — очільництво місій в Молдові та Північній Македонії. Пані Владкова Голлар змінила на цій посаді пана Рона ван Родена з 1 травня цього року», — йдеться в заяві Люнгмана.
Україна зараз веде переговори про отримання нової програми МВФ обсягом приблизно $8 млрд. Для цього залишилося виконати останню вимогу — прийняти «антиколомойський» законопроєкт. Верховна Рада може розглянути його в другому читанні 13 травня.
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