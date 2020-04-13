Российские правоохранители отчитались о поимке «члена экстремистской организации» в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба российского МВД по Крыму, передают Крым.Реалии.

«В ходе санкционированного судом обыска по месту жительства подозреваемого – 38-летнего жителя Симферопольского района, полицейские обнаружили запрещенные предметы, в том числе составные части огнестрельного оружия. Отделом дознания МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 Уголовного кодекса России (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия)», – сказано в сообщении.

Уточняется, что санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

В ведомстве не называют имени и фамилии подозреваемого, его комментарии пока отсутствуют. Также не уточняется название экстримисткой организации, в которой он якобы состоял.

20 марта в ФСБ России сообщили о пресечении деятельности на территории аннексированного Крыма «законспирированной ячейки» террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). По данным российского ведомства, также пресечена деятельность ячеек данной группировки в Коми и Ростовской области.