Российские полицейские утверждают, что задержали «члена экстремистской организации» в Крыму
|20:30 07.05.2020
|Крым
Российские правоохранители отчитались о поимке «члена экстремистской организации» в Симферополе.
Об этом сообщила пресс-служба российского МВД по Крыму, передают Крым.Реалии.
«В ходе санкционированного судом обыска по месту жительства подозреваемого – 38-летнего жителя Симферопольского района, полицейские обнаружили запрещенные предметы, в том числе составные части огнестрельного оружия. Отделом дознания МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 Уголовного кодекса России (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия)», – сказано в сообщении.
Уточняется, что санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
В ведомстве не называют имени и фамилии подозреваемого, его комментарии пока отсутствуют. Также не уточняется название экстримисткой организации, в которой он якобы состоял.
20 марта в ФСБ России сообщили о пресечении деятельности на территории аннексированного Крыма «законспирированной ячейки» террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). По данным российского ведомства, также пресечена деятельность ячеек данной группировки в Коми и Ростовской области.
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