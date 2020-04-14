Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес сегодняшнее заседание по троим фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» на 22 мая. Данное заседание должно было быть первым по существу.

Об этом общественной организации «Крымская солидарность» сообщила адвокат Сафие Шабанова.

«В связи с эпидемиологической ситуацией вокруг пандемии вируса COVID-19 защитниками было подано ходатайство о переносе слушания, которое сегодня было рассмотрено судом и удовлетворено. Заседание назначено на 22 мая 2020 года в 15:00», – сказала она.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону постановил этапировать троих фигурантов белогорского «дела Хизб ут-Тахрир»​ Энвера Омерова, Айдера Джаппарова и Ризу Омерова из Крыма в Россию.

На этом же заседании суд продлил до 15 октября срок содержания под стражей всем троим фигурантам дела.

После утренних обысков 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 мужчин: Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.