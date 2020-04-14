Суд по фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» перенесли – адвокат

20:15 07.05.2020   Крым

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес сегодняшнее заседание по троим фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» на 22 мая. Данное заседание должно было быть первым по существу.

Об этом общественной организации «Крымская солидарность» сообщила адвокат Сафие Шабанова.

«В связи с эпидемиологической ситуацией вокруг пандемии вируса COVID-19 защитниками было подано ходатайство о переносе слушания, которое сегодня было рассмотрено судом и удовлетворено. Заседание назначено на 22 мая 2020 года в 15:00», – сказала она.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону постановил этапировать троих фигурантов белогорского «дела Хизб ут-Тахрир»​ Энвера Омерова, Айдера Джаппарова и Ризу Омерова из Крыма в Россию.

На этом же заседании суд продлил до 15 октября срок содержания под стражей всем троим фигурантам дела.

После утренних обысков 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны 8 мужчин: Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.



Ще на цю тему:

17:01 07.05.2020
Полозов припускає, що стосовно кримських татар готується новий виток репресій
09:01 07.05.2020
«Из дела Мустафы Джемилева выделили новое уголовное дело в отношении «неустановленных лиц»,- адвокат Полозов
08:15 07.05.2020
Суд в Криму дозволив не розслідувати смерть Веджіє Кашка - адвокат
19:41 05.05.2020
В Крыму завершили предварительное следствие по делу Мустафы Джемилева – адвокат
17:21 05.05.2020
Хидирлез – головне кримськотатарське національне свято
17:01 05.05.2020
Фигурантов «белогорской группы» по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в ФКУ СИЗО Ростова-на-Дону
15:01 05.05.2020
"Суд" в России рассмотрит апелляцию на приговор гражданскому журналисту Мемедеминову
08:15 05.05.2020
Меджлис обратился к Кличко по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
20:45 04.05.2020
Украина призвала усилить давление на РФ для освобождения крымскотатарских журналистов
16:45 04.05.2020
Чубаров: Перенесений через короновірус марш на Крим безсумнівно відбудеться
13:20 30.04.2020
«Суд» у Криму продовжив арешт фігурантів бахчисарайської «справи кримських мусульман»
20:45 29.04.2020
Имам Дилявер Халилов оштрафован на 30000 рублей за проведение пятничной молитвы
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
19:41 07.05.2020
Греція з понеділка відновить навчання випускних класів
17:45 07.05.2020
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 07.05.2020
Росія - на п’ятому місці за кількістю хворих на Covid-19. Вона обійшла Німеччину та Францію
13:45 07.05.2020
Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти
12:45 07.05.2020
Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.05.2020
У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 07.05.2020
Як пандемія та заходи боротьби проти неї вплинули на рейтинги світових лідерів?
20:45 07.05.2020
Головою місії МВФ в Україні призначена Іванна Владкова Голлар з Болгарії
20:30 07.05.2020
Российские полицейские утверждают, что задержали «члена экстремистской организации» в Крыму
20:15 07.05.2020
Суд по фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» перенесли – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд