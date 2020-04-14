Україна готова разом з НАТО долучитися до розробки спільних заходів із захисту Чорноморського регіону та боротьби з COVID-19
|20:01 07.05.2020
|Украина
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко зазначив, що Україні та НАТО слід розробити стратегію стримування Росії в Чорноморському регіоні в інформаційному, економічному, правовому та військовому планах. Крім того, Україна хотіла би бачити більшу присутність морських сил НАТО та США у Чорному морі.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає АрміяInform.
«Безпека у Чорноморському регіоні має велике значення для України, а також НАТО та інших союзників. Впроваджуючи «Чорноморський пакет», запропонований Альянсом, ми би хотіли зробити фокус на посиленні наших Військово-Морських Сил, кібербезпеці, а також посиленні обізнаності наших партнерів про ситуацію в регіоні», – зазначив Вадим Пристайко.
Віцепрем’єр-міністр також наголосив на активній участі України в діяльності Альянсу, спрямованої на подолання пандемії коронавірусу.
«Україна готова приєднатися до міжнародних зусиль у розробці універсальних заходів для цивільної, військової та економічної сфер з метою подолання наслідків пандемії та пом’якшення економічних результатів карантину. Рухаючись до членства в НАТО, Україна радо допомагає нашим партнерам у сфері стратегічних авіаперевезень. Українські літаки активно допомагають з доставкою медичних вантажів у рамках програми SALIS», – зазначив Вадим Пристайко.
Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що окрему небезпеку під час пандемії становить масштабна кампанія з дезінформації, яку проводить Російська Федерація.
«Усіх непокоїть поширення в медіа різноманітних теорій змови, що мають на меті послабити здатність держав НАТО і ЄС разом реагувати на кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Такі цілеспрямовані дії спричиняють додаткову шкоду суспільству, яке і так зазнало значних потрясінь через кризу», – резюмував Вадим Пристайко.
У відеоконференцзв’язку 5 травня взяли участь глави диппредставництв країн-членів НАТО в Україні, Представництво НАТО в Україні за участю віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка та Міністра оборони України Андрія Тарана.
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