Греція з понеділка відновить навчання випускних класів

19:41 07.05.2020   Греция

У Греції з понеділка відновлять навчання учні випускних класів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini. 

Наступного понеділка учні випускних класів грецьких шкіл відновлять навчання. Цей крок розглядають як одне з найбільш серйозних послаблень карантину.

У середу міносвіти Греції презентували детальні методичні рекомендації щодо дотримання заходів безпеки у школах.

Цей документ з 13 розділів охоплює усі аспекти шкільної діяльності. У ньому йдеться, як забезпечити дотримання особистих заходів гігієни та безпечної дистанції, як користуватися шкільним обладнанням у період виходу з карантину тощо.

Зокрема, учням буде заборонено змінювати місця, а сидіння потрібно буде дезінфікувати, перш ніж туди сяде інша людина.

Водночас, деякі представники освітніх профспілок та мери деяких грецьких островів виступають проти відновлення навчання на цьому етапі. На їхню думку, це може призвести до зростання кількості нових випадків.  

Серед їхніх аргументів – що подекуди учні та вчителі перебуватимуть по 30-40 людей разом у замкненому просторі, а вчителі, особливо на віддалених островах, не отримали чітких інструкцій щодо заходів безпеки.

Нагадаємо, цього понеділка у Греції відкрилися перукарні, квіткові магазини і книгарні у рамках поступового ослаблення карантину. Очікується, що школи, ресторани і бари знову відкриються в кінці цього місяця. Готелі почнуть працювати з 1 червня.



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