Комітет Верховної Ради підтримав продовження санкцій через агресію Росії

19:21 07.05.2020   Украина

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді внести до порядку денного і схвалити проєкт постанови про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), накладених проти сотень фізичних і юридичних осіб у зв’язку з агресією Росії проти України.

У проєкті постанови № 3319 пропонується внести пропозицію продовжити термін застосування цих санкцій на розгляд Ради національної безпеки і оборони «у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини її суверенної території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, безпеці і суверенітету».

Також документ має рекомендувати РНБО ухвалити рішення продовжити ці персональні, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), повідомляє Радіо Свобода.

Як мовиться в пояснювальній записці до проєкту постанови, у травні спливає строк дії санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Росією, що були накладені на них рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року (з наступними змінами), яке було введене в дію указом президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017. Ці санкції були запроваджені тоді на три роки.

Зокрема, цим рішенням інтернет-провайдерам було заборонено надавати послуги доступу користувачам мережі інтернету на території України до ресурсів таких сервісів, як «Mail.ru» (www.mail.ru), і соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) й «Одноклассники» (www.ok.ru), зазначено в документі.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов іще 10 квітня вніс до РНБО пропозиції продовжити санкції щодо російських соціальних мереж «Одноклассники» і «ВКонтакте» ще на три роки. А 23 квітня він подав і додаткові пропозиції щодо продовження санкцій і проти інших російських веб-ресурсів, а також програмних продуктів – «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» і «Парус».



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