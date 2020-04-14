В окупованому Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт: постраждали троє людей - ЗМІ
|19:01 07.05.2020
|Крым
В окупованому Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт Мі-35.
Про це пише ТАСС з посиланням на власні джерела в силових структурах, повідомляє УНІАН.
В результаті посадки постраждали троє людей.
"Під час планових польотів на території аеродрому вертолітного полку Мі-35 здійснив жорстку посадку", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, стан потерпілих - важкий, їх госпіталізували.
За даними інших російських ЗМІ, інцидент стався в районі Джанкоя на півночі окупованого півострова.
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