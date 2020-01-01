Національна рада з питань телебачення і радіомовлення занепокоєна фейком про «секретні лабораторії», який розповсюджують «1+1» та інші телеканали, й ініціює внесення змін у законодавство для запровадження дієвих механізмів боротьби з дезінформацією.

Про це сказала на засіданні 7 травня голова Національної ради Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Національна рада не може не звертати увагу на той контент, який поширюють наші медіа, і ми занепокоєні тим, що в інформаційному просторі під час карантину замість підтримки суспільства деякі медіа поширюють панічні настрої, запускають фейкові повідомлення, жахи… Ми мали величезну хвилю обговорень щодо так званих «секретних лабораторій», які нібито працюють в Україні. Запущена ця тема дуже давно… На превеликий жаль, це було підхоплено кількома компаніями. І ті повідомлення викликали величезне обурення – та стилістика, в якій це відбувалося в трансляції на «1+1» та інших телеканалах. Ми отримали від знаної і авторитетної компанії StopFake спростування цих тез, які запускалися в ефірі», - зазначила Герасим’юк.

В цьому контексті вона повідомила, що Національна рада підписала меморандум із компанією StopFake для подальшої співпраці в протидії дезінформації та фейкам. А також зауважила, що, на жаль, така протидія зараз не підтримана законодавством.

«Тим не менше ми звертаємося зараз із листами до телекомпаній щодо того явища, які ми всі спостерігали. Також ми сьогодні скеровуємо до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики листа, в якому говоримо, що, розуміючи покладену на Національну раду відповідальність, враховуючи положення чинного законодавства, регулятор позбавлений можливості ефективно реагувати на поширення суб’єктами інформаційної діяльності необ’єктивної інформації», - повідомила Герасим’юк.

Вона зазначила, що Нацрада звертається до Комітету, зважаючи на недоліки чинного законодавства і відсутність дієвого механізму, і просить розглянути можливість внесення змін у діюче законодавство, яким тепер може керуватися.

«Також ми просимо це передбачити в законопроєкті про медіа, який розробляється депутатами і, сподіваємося, буде внесений до зали ВР у цьому місяці», - додала голова Нацради.

Як повідомлялося, 27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» було оприлюднено інформацію, що в Україні, нібито, «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з'явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».

Представник Державного департаменту США Джордж Кент 6 травня заявив, що телеканал «1+1» повторив російський фейк, показавши матеріал про нібито роботу «американських біолабораторій» в Україні.