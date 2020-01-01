Телеканал 1+1 “підхопив” фейк Кремля про “секретні лабораторії США” - Нацрада обурена

18:45 07.05.2020   Украина

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення занепокоєна фейком про «секретні лабораторії», який розповсюджують «1+1» та інші телеканали, й ініціює внесення змін у законодавство для запровадження дієвих механізмів боротьби з дезінформацією.

Про це сказала на засіданні 7 травня голова Національної ради Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Національна рада не може не звертати увагу на той контент, який поширюють наші медіа, і ми занепокоєні тим, що в інформаційному просторі під час карантину замість підтримки суспільства деякі медіа поширюють панічні настрої, запускають фейкові повідомлення, жахи… Ми мали величезну хвилю обговорень щодо так званих «секретних лабораторій», які нібито працюють в Україні. Запущена ця тема дуже давно… На превеликий жаль, це було підхоплено кількома компаніями. І ті повідомлення викликали величезне обурення – та стилістика, в якій це відбувалося в трансляції на «1+1» та інших телеканалах. Ми отримали від знаної і авторитетної компанії StopFake спростування цих тез, які запускалися в ефірі», - зазначила Герасим’юк.

В цьому контексті вона повідомила, що Національна рада підписала меморандум із компанією StopFake для подальшої співпраці в протидії дезінформації та фейкам. А також зауважила, що, на жаль, така протидія зараз не підтримана законодавством.

«Тим не менше ми звертаємося зараз із листами до телекомпаній щодо того явища, які ми всі спостерігали. Також ми сьогодні скеровуємо до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики листа, в якому говоримо, що, розуміючи покладену на Національну раду відповідальність, враховуючи положення чинного законодавства, регулятор позбавлений можливості ефективно реагувати на поширення суб’єктами інформаційної діяльності необ’єктивної інформації», - повідомила Герасим’юк.

Вона зазначила, що Нацрада звертається до Комітету, зважаючи на недоліки чинного законодавства і відсутність дієвого механізму, і просить розглянути можливість внесення змін у діюче законодавство, яким тепер може керуватися.

«Також ми просимо це передбачити в законопроєкті про медіа, який розробляється депутатами і, сподіваємося, буде внесений до зали ВР у цьому місяці», - додала голова Нацради.

Як повідомлялося, 27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» було оприлюднено інформацію, що в Україні, нібито, «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з'явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».

Представник Державного департаменту США Джордж Кент 6 травня заявив, що телеканал «1+1» повторив російський фейк, показавши матеріал про нібито роботу «американських біолабораторій» в Україні.



Ще на цю тему:

16:45 28.10.2019
Долги пропагандистского "Первого канала" грозят сорвать вещание из "Останкино"
10:52 06.06.2019
Україна відправила Google скаргу через блокування кримськотатарського каналу ATR
16:35 14.06.2017
Два украинских телеканала начали вещание на Донецк
11:35 21.10.2016
Турция хочет продать права на показ своих сериалов на $1 млрд
13:15 01.09.2016
В Украине заработают два болгарских канала
08:46 11.09.2014
В Украине запретили вещание 15 российских каналов
11:05 15.05.2013
Государственная телерадиокомпания Турции отказалась от трансляции конкурса Eurovision-2013
09:00 01.04.2013
Правительство Турции поддержало реконструкцию общественного телевидения АТО Гагузия
08:50 18.01.2013
В Симферополе появилась своя Эйфелева башня / ФОТО   1
15:53 28.12.2012
Координационный совет по телевидению и радио будет реформирован
09:45 28.12.2012
Передачи ГТРК «Крым» пообещали транслировать на Европу
14:20 14.12.2012
Телеканал Russia Today начал вещание в Грузии
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
19:41 07.05.2020
Греція з понеділка відновить навчання випускних класів
17:45 07.05.2020
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 07.05.2020
Росія - на п’ятому місці за кількістю хворих на Covid-19. Вона обійшла Німеччину та Францію
13:45 07.05.2020
Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти
12:45 07.05.2020
Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.05.2020
У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 07.05.2020
Як пандемія та заходи боротьби проти неї вплинули на рейтинги світових лідерів?
20:45 07.05.2020
Головою місії МВФ в Україні призначена Іванна Владкова Голлар з Болгарії
20:30 07.05.2020
Российские полицейские утверждают, что задержали «члена экстремистской организации» в Крыму
20:15 07.05.2020
Суд по фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» перенесли – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд