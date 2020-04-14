Разумков розповів послам G7 про потребу зберігати санкції на тлі пандемії

18:30 07.05.2020   Украина

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з послами країн "Групи семи" наголосив на важливості для України зберігати міжнародну підтримку та санкції.

Про це у четвер повідомила пресслужба ВРУ, пише "Європейська правда".

"Сьогодні в умовах і пандемії, і війни, і окупації наших територій нам дуже важливо зберігати міжнародну підтримку та санкції, що допомагають стримувати збройну агресію проти нашої держави", - сказав Разумков дипломатам.

На зустрічі також говорили про наслідки пандемії коронавірусу. Разумков підкреслив, що після виходу з карантину Україні буде непросто повертатися до сталого економічного розвитку. 

"З урахуванням тих проблем, що і так були, а також наслідків пандемії, це буде досить серйозним викликом для України. Буде збільшуватися показник безробіття, як і в багатьох інших країнах, тому лише об’єднавши зусилля наших держав, ми зможемо вийти з цієї ситуації", - зазначив спікер.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що коронавірусна криза жодним чином не вплине на позицію ЄС щодо санкцій проти РФ.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу також запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.



Ще на цю тему:

19:21 07.05.2020
Комітет Верховної Ради підтримав продовження санкцій через агресію Росії
12:45 05.05.2020
Конте: Італія не змінила своєї зовнішньої політики попри допомогу РФ
19:01 27.04.2020
Кулеба про спроби РФ послабити санкції: хотілося б стільки зусиль для припинення вогню
19:15 23.04.2020
Комітет ВР звернувся до іноземних парламентів щодо спроб РФ ослабити санкції
13:21 23.04.2020
Росії не вдасться скористатись з пандемії, щоб позбутись санкцій за агресію в Україні – американські експерти
20:45 22.04.2020
Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ об отмене санкций
17:01 21.04.2020
Санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання "Мінська" - Боррель
17:41 17.04.2020
Німеччина стоїть на боці України в ЄС у питанні продовження санкцій проти РФ - посол
13:15 14.04.2020
Коронавиирус не поможет: Кремлю напомнили условия для снятия санкций
20:30 09.04.2020
Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
20:10 07.04.2020
У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій
17:20 06.04.2020
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
12:30 05.05.2020
Болгарія може заблокувати початок переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Всі новини країни
Греция Греция
19:41 07.05.2020
Греція з понеділка відновить навчання випускних класів
17:45 07.05.2020
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
20:15 06.05.2020
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус / Фото
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 07.05.2020
Росія - на п’ятому місці за кількістю хворих на Covid-19. Вона обійшла Німеччину та Францію
13:45 07.05.2020
Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти
12:45 07.05.2020
Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
10:40 06.05.2020
ЄСПЛ визнав незаконним звільнення румунської антикорупційної прокурорки Кевеші
21:01 05.05.2020
ЄСПЛ прийняв рішення на користь звільненої антикорупційної прокурорки Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 07.05.2020
У Туреччині зафіксували найбільше число нових випадків COVID-19 за тиждень
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 07.05.2020
Як пандемія та заходи боротьби проти неї вплинули на рейтинги світових лідерів?
20:45 07.05.2020
Головою місії МВФ в Україні призначена Іванна Владкова Голлар з Болгарії
20:30 07.05.2020
Российские полицейские утверждают, что задержали «члена экстремистской организации» в Крыму
20:15 07.05.2020
Суд по фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» перенесли – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд