Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з послами країн "Групи семи" наголосив на важливості для України зберігати міжнародну підтримку та санкції.

Про це у четвер повідомила пресслужба ВРУ, пише "Європейська правда".

"Сьогодні в умовах і пандемії, і війни, і окупації наших територій нам дуже важливо зберігати міжнародну підтримку та санкції, що допомагають стримувати збройну агресію проти нашої держави", - сказав Разумков дипломатам.

На зустрічі також говорили про наслідки пандемії коронавірусу. Разумков підкреслив, що після виходу з карантину Україні буде непросто повертатися до сталого економічного розвитку.

"З урахуванням тих проблем, що і так були, а також наслідків пандемії, це буде досить серйозним викликом для України. Буде збільшуватися показник безробіття, як і в багатьох інших країнах, тому лише об’єднавши зусилля наших держав, ми зможемо вийти з цієї ситуації", - зазначив спікер.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що коронавірусна криза жодним чином не вплине на позицію ЄС щодо санкцій проти РФ.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу також запевнили Україну про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися.