На сьогоднішньому засіданні Бюро і постійного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, Росія спробувала заблокувати ініціативу України по створенню звіту щодо збройної агресії, але потерпіла поразку.

Про це у відеозверненні на Facebook повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.

“З важливого, що було на бюро і постійному комітеті — це те що саме там затверджують підтримку певним ініціативам до звітів, резолюцій, і українська делегація на січневій сесії подала таких декілька моушенів. Я рада розказати, що два моушени від української делегації сьогодні отримали схвалення і рекомендацію бюро постійного комітету для направлення їх до комітетів для створення репортів”, — розповіла Ясько.

З її слів, одним з таких є документ Марини Бабіної, який стосується прав жінок, ще один авторства Лесі Василенко, стосується збройних конфліктів та шкоди, яку вони наносять навколишньому середовищу.

“Більшість людей, що входять до бюро, підтримали моушен Лесі Василенко.

Однак Петро Толстой, голова російської делегації в ПАРЄ, опротестував це, сказав що він вважає цей репорт не повинен бути створений, що це не повинно розглядатись, тому що зараз є інші пріоритети. Не зважаючи на це бюро це схвалило і все було добре”, — зазначила нардеп.

Вона пояснила, що зазвичай бюро схвалює ініціативу, потім постійний комітет дивиться на рішення бюро і схвалює його.

“Як правило, постійний комітет схвалює те що відбулось на бюро, але не сьогодні. Сьогодні на постійному комітеті, знов таки, Петро Толстой опротестував моушен, який вже був схвалений бюро і цей моушен, який стосувався збройної агресії і шкоди, яку збройна агресія несе для навколишнього середовища. Я виступила на захист і на підтримку цього моушена, попросила всій членів постійного комітету все таки підтримати і дякуючи Богу все таки ми отримали підтримку. Більшість членів постійного комітету підтримало моушен української делегації”, — додала Ясько.

Нагадаємо, раніше на засіданні постійного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, українські доповідачі наголосили на недопустимості політизації пандемії COVID-19 та захисту прав громадян на окупованих територіях. Росія ж порадила “не переживати за Донбас і Крим”.