Сегодня, 7 мая 2020 года, в Крымском гарнизонном военном суде состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб защитников Назима Шейхмамбетова и Сергея Легостова в интересах Олега Приходько на постановление Южного окружного военного суда о продлении срока содержания под стражей на шесть месяцев, до 15 сентября текущего года. Подсудимый принимал участие в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО Ростова-на-Дону.

Адвокат Сергей Легостов в комментарии «Крымской солидарности» рассказал об итогах заседания:

«По итогам рассмотрения, жалобы были оставлены без удовлетворения, постановление суда без изменений. Приходько высказал свою позицию относительно уголовного дела. О том, что он привлекается незаконно, взрывчатка ему была подкинута. И он конечно же желает находится не в СИЗО, а в кругу своих родных и близких, то есть дома.

Три дня назад он получил посылку от родных. Лекарственные средства, переданные ему, пока не передали, отправлены якобы на проверку, на какую-то экспертизу».

Адвокат сообщил также, что Олег Приходько содержится в общей камере, где находится восемь человек, в том числе Сервер Мустафаев. При этом индивидуальных средств защиты в виде медицинских масок и перчаток в камере не имеется».

Олег Приходько - украинский активист. Был задержан 10 октября 2019 года. Ему были вменены сразу две статьи УК РФ - ст. 205 (Подговка террористического акта) и ст.223.1. (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Дело активиста ведет следователь ФСБ Иван Романец, который вел дело Эдема Бекирова.