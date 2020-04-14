Росія не забезпечує політв'язнів засобами індивідуального захисту — Денісова

17:15 07.05.2020   Крым

Адміністрація пенітенціарних установ РФ відмовляється забезпечувати незаконно затриманих громадян України засобами індивідуального захисту.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає  Укрінформ.

"Зокрема, Сервера Мустафаєва та Нарімана Мемедемінова, яких незаконно утримують у "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", не забезпечують медичними масками, одноразовими рукавчиками та дезінфекторами, в тому числі в період їх участі у слідчих діях та судових засіданнях, а також не надають безкоштовне медико-санітарне забезпечення", - написала вона.

Як зазначила омбудсмен, у відповідь на адвокатський запит Лілії Гемеджи керівництво зазначеної пенітенціарної установи запропонувало Серверу Мустафаєву та Наріману Мемедемінову за власні кошти придбати необхідні засоби індивідуального захисту в інтернет-магазині ФГУП "Калужское" ФСИН России.

"Вважаю такі дії грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та статті 17 Федерального Закону № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - наголосила Денісова.

Вона також вимагає від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової "вжити термінових заходів щодо забезпечення незаконно ув'язнених громадян України".

Крім того, український омбудсмен закликала Тетяну Москалькову сприяти забезпеченню прав Нарімана Мемедемінова на захист та справедливий суд 14.05.2020 під час розгляду скарги сторони захисту у "Апелляционном военном суде" на вирок "Южного окружного военного суда г. Ростов-на-Дону".



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