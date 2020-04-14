Полозов припускає, що стосовно кримських татар готується новий виток репресій

17:01 07.05.2020   Крым

Той факт, що слідчі ФСБ виокремили зі справи Мустафи Джемілєва нове кримінальне провадження щодо «невстановлених осіб», які зустрічали лідера кримськотатарського народу, свідчить про те, що стосовно кримських татар готується новий виток репресій.

Про це адвокат Микола Полозов розповів у відеоповідомленні, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю, передає  Укрінформ.

«Той факт, що вони (ФСБ - ред.) вже зараз виокремлюють зі справи Мустафи Джемілєва цю нову справу, означає, що стосовно цих людей може бути новий виток репресій, можуть бути нові затримання, нові посадки. Це означає тільки те, що російська адміністрація тут, в окупованому Криму, продовжує послідовне здійснення тиску на кримських татар, продовжує акції залякування, і, я боюся, що ці люди перебувають в зоні ризику», - повідомив Полозов.

За його словами, слідчі органи ФСБ провели велику роботу з ідентифікації людей, які 3 травня 2014 року - в день коли Джемілєва не пропустили до Криму - перейшли адміністративний кордон між окупованим півостровом і Херсонською областю.

«У них є фото- і відеоматеріали, і вони встановили велику кількість людей, які були присутні там. Когось із них викликали на допити як свідків ще в 2014 і 2015 році. Кілька людей були засуджені до умовних термінів ще в 2015 році», - повідомив адвокат.

Як наголосив юрист, він і його колеги готові надати допомогу всім тим, стосовно кого Росія готує нові репресії.

«Я можу сказати тільки, що якщо стосовно когось із цих людей будуть застосовуватися репресивні заходи, то я і мої колеги-адвокати постараємося надати їм всю необхідну допомогу, тому що апріорі ці кримінальні справи є незаконними, апріорі вони мають політичний характер і, звичайно, таких людей треба захищати від подібного тиску», - резюмував Полозов.

Як повідомлялося, адвокат Микола Полозов почав ознайомлення з матеріалами «справи Мустафи Джемілєва», обвинуваченого за трьома епізодами, - це епізод з перетином адміністративного кордону з окупованих Кримом 3 травня 2014 року, епізод з недбалим зберіганням зброї та епізод з недбалим зберіганням боєприпасів.

Слідство після пред'явлення остаточного варіанту обвинувачення також сповістило про виокремлення в окреме провадження кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ щодо невстановлених осіб, які також перетинали адміністративний кордон між окупованим Кримом і Херсонською областю 3 травня 2014 року.



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