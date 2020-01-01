Мінус 100 млн робочих місць. Міжнародний туризм може скоротитися на 60−80% - ООН
|16:43 07.05.2020
|Украина
Протягом 2020 року міжнародний туризм може знизитися на 60-80%, говориться в доповіді Всесвітньої організації туризму, яка є структурною одиницею Організації Об'єднаних Націй.
За даними організації, в першому кварталі вже сталося падіння сектора на 22%. Найбільше падіння відбулося в березні, коли через масове введення карантину в різних країнах кількість туристів впала на 57%, повідомляє НВ.
Недоотримані доходи країн від фактичної заборони на закордонні поїздки в ООН оцінюють в $ 80 млрд. При цьому, в організації допускають, що до кінця 2020 року ця цифра може зрости ще більше.
«Туризм постраждав дуже сильно, що загрожує мільйонам робочих місць в одній з найбільш трудомістких галузей економіки», - зазначив секретар Всесвітньої організації туризму Зураб Пололікашвілі.
В організації прогнозують зниження кількості закордонних поїздок з 58% до 78% за рік. Результат буде залежати від тривалості карантинних заходів і термінів відкриття кордонів. В організації розробили три варіанти прогнозу на 2020 рік, які засновані на трьох можливих датах поступового відкриття міжнародних кордонів.
У першому варіанті прогнозу, представленому організацією, кордону почнуть відкривати на початку липня. В такому випадку падіння міжнародного туризму складе 58%. У другому варіанті прогнозу організація очікує відкриття кордонів у вересні і падіння кількості поїздок на 70%. У самому песимістичному варіанті прогнозу кордони будуть відкриті на початку грудня, а падіння складе 78%.
В цілому, кількість міжнародних туристів може скоротитися на 850 млн - 1,1 млрд за підсумками року. Втрату експортної виручки від туризму оцінюють в $ 910 млн - $ 1,2 трлн. Під загрозою скорочення знаходяться від 100 до 120 млн прямих робочих місць в галузі.
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