Протягом 2020 року міжнародний туризм може знизитися на 60-80%, говориться в доповіді Всесвітньої організації туризму, яка є структурною одиницею Організації Об'єднаних Націй.

За даними організації, в першому кварталі вже сталося падіння сектора на 22%. Найбільше падіння відбулося в березні, коли через масове введення карантину в різних країнах кількість туристів впала на 57%, повідомляє НВ.

Недоотримані доходи країн від фактичної заборони на закордонні поїздки в ООН оцінюють в $ 80 млрд. При цьому, в організації допускають, що до кінця 2020 року ця цифра може зрости ще більше.

«Туризм постраждав дуже сильно, що загрожує мільйонам робочих місць в одній з найбільш трудомістких галузей економіки», - зазначив секретар Всесвітньої організації туризму Зураб Пололікашвілі.

В організації прогнозують зниження кількості закордонних поїздок з 58% до 78% за рік. Результат буде залежати від тривалості карантинних заходів і термінів відкриття кордонів. В організації розробили три варіанти прогнозу на 2020 рік, які засновані на трьох можливих датах поступового відкриття міжнародних кордонів.

У першому варіанті прогнозу, представленому організацією, кордону почнуть відкривати на початку липня. В такому випадку падіння міжнародного туризму складе 58%. У другому варіанті прогнозу організація очікує відкриття кордонів у вересні і падіння кількості поїздок на 70%. У самому песимістичному варіанті прогнозу кордони будуть відкриті на початку грудня, а падіння складе 78%.

В цілому, кількість міжнародних туристів може скоротитися на 850 млн - 1,1 млрд за підсумками року. Втрату експортної виручки від туризму оцінюють в $ 910 млн - $ 1,2 трлн. Під загрозою скорочення знаходяться від 100 до 120 млн прямих робочих місць в галузі.