Сегодня правительство России рассмотрит проект распоряжения о выделении Росавтодору 6,85 миллиарда рублей для проведения ремонта и проектирования дорог на аннексированном Крымском полуострове.

Уточняется, что на средства, которые будут выделены из резервного фонда правительства, в соответствие с нормативными требованиями приведут минимум 166 километров дорог.

Как писали «Примечания», в течение трех лет на дороги оккупированного Крыма потратят более 20 миллиардов рублей.