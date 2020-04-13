Москва выделит оккупированному Крыму почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог

16:21 07.05.2020   Крым

Сегодня правительство России рассмотрит проект распоряжения о выделении Росавтодору 6,85 миллиарда рублей для проведения ремонта и проектирования дорог на аннексированном Крымском полуострове.

Уточняется, что на средства, которые будут выделены из резервного фонда правительства, в соответствие с нормативными требованиями приведут минимум 166 километров дорог.

Как писали «Примечания», в течение трех лет на дороги оккупированного Крыма потратят более 20 миллиардов рублей.



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