Москва выделит оккупированному Крыму почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог
|16:21 07.05.2020
|Крым
Сегодня правительство России рассмотрит проект распоряжения о выделении Росавтодору 6,85 миллиарда рублей для проведения ремонта и проектирования дорог на аннексированном Крымском полуострове.
Уточняется, что на средства, которые будут выделены из резервного фонда правительства, в соответствие с нормативными требованиями приведут минимум 166 километров дорог.
Как писали «Примечания», в течение трех лет на дороги оккупированного Крыма потратят более 20 миллиардов рублей.
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