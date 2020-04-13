В зависимости от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация, все то, что было разрешено, может вернуться на круги своя жесткого режима. Это, в свою очередь зависит от того, как будут соблюдаться все режимы на территориях субъектов хозяйствования.

Об этом в ходе заседания штаба по противодействию COVID-19 сказала "главный санврач" оккупированного Крыма Наталья Пеньковская, - передает Керчь.ФМ.

«До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с этим жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Давайте говорить по-честному, чтобы никто иллюзий не строил, и понимали», - сказал Аксенов.

Напомним, субъектам РФ дано право самостоятельно решать вопросы по ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией. Это касается и выпускных вечеров, и дистанционного обучения, и проведения массовых мероприятий, работы туристической сферы и общепита, летнего отдыха детей, и общественного транспорта и многого другого.