Аксёнов сделал прогноз по отмене карантинных мероприятий в оккупированном Крыму
|16:01 07.05.2020
|Крым
В зависимости от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация, все то, что было разрешено, может вернуться на круги своя жесткого режима. Это, в свою очередь зависит от того, как будут соблюдаться все режимы на территориях субъектов хозяйствования.
Об этом в ходе заседания штаба по противодействию COVID-19 сказала "главный санврач" оккупированного Крыма Наталья Пеньковская, - передает Керчь.ФМ.
«До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с этим жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Давайте говорить по-честному, чтобы никто иллюзий не строил, и понимали», - сказал Аксенов.
Напомним, субъектам РФ дано право самостоятельно решать вопросы по ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией. Это касается и выпускных вечеров, и дистанционного обучения, и проведения массовых мероприятий, работы туристической сферы и общепита, летнего отдыха детей, и общественного транспорта и многого другого.
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