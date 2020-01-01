Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня

15:45 07.05.2020   Грузия

Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

 "Ми зробимо це за допомогою облаштування безпечних коридорів на сухопутних кордонах з нашими сусідами, а також завдяки двостороннім переговорам з країнами, цікавими для нас з точки зору туризму. Ці переговори вже розпочаті", - зазначив Гахарія.

За його словами, Грузія стане однією з перших країн, які відкриються для іноземних гостей.

Внутрішній туризм у Грузії планують відновити з 15 червня.

Прем'єр зазначив, що у Грузії вже накопичився досвід за рахунок управління готелів в умовах карантину.

Нагадаємо, у Грузії з 27 квітня розпочався перший етап ослаблення обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.



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