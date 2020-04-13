Оккупированные Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с пессимистичными прогнозами налоговых поступлений
|15:30 07.05.2020
|Крым
Оккупированные Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с самыми пессимистичными прогнозами по сокращению налоговых поступлений.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», полуторамесячный простой большинства секторов экономики неминуемо отразиться на бюджете. В среднем, налоговые доходы субъектов РФ в текущем году сократятся на 3,7% или на 375 млрд рублей.
«Кризис коснется, прежде всего, субъектов, доходы бюджетов которых в значительной степени формировались за счет наиболее пострадавших сфер экономики: туризма, услуг и торговли, – отмечают «Известия», ссылаясь на мониторинг экономической ситуации в России, подготовленном экспертами ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС.
В тройке «лидеров» Бурятия, где прогнозируется снижение налоговых поступлений на 8,3%, оккупированный Крым (ожидаемое снижение на 7,4%) и аннексированный Севастополь (снижение на 6,9%).
Главными предпосылками для сокращения налоговых доходов станет уменьшение налогооблагаемой прибыли из-за сжатия спроса, а также продолжительность некоторых ограничительных мер до июля этого года включительно, отмечают эксперты.
Чтобы хоть как-то сбалансировать ситуацию и избежать тяжелых последствий, субъектам необходима финансовая помощь из федерального бюджета: примерно 55 – 60 млрд рублей для каждого региона.
В противном случае региональным властям придется сокращать социальные траты, считают авторы исследования.
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