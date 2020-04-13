В оккупированном Крыму экономят на медиках, работающих с группами риска по коронавирусу
|15:15 07.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму решили сэкономить на медиках: средства индивидуальной защиты тем, кто выезжает на вызовы, выдаются не в полном объеме.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно требованиям, все члены бригады, выезжающей на вызов к больному с признаками ОРВИ или пневмонии, должны быть облачены в защитные костюмы, маски, очки и перчатки. На деле все обстоит иначе.
«Проведено расследование, в том числе по поступавшим ранее обращениям, что выдается недостаточно средств индивидуальной защиты медикам, которые выезжают на случаи ОРВИ. Есть подтверждения, что действительно экономят комбинезоны, выдаются только маски и перчатки, – заявила сегодня "вице-премьер" оккупированного Крыма Елена Романовская. – Поэтому я прошу руководителей региональных центров медицины катастроф взять на контроль выдачу всех СИЗов. Читобы выезжая на любой случай пневмонии или ОРВИ, медики были обеспечены, как положено, и не только в Симферополе».
Отметим, ранее Романовская сообщала, что все медицинские учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме, а жалобы об их нехватке если и поступают, то редко.
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