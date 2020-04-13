Военный госпиталь в оккупированном Севастополе превратился в массовый очаг COVID-19
|15:01 07.05.2020
|Крым
В оккупированном Севастополе число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 110.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлены еще четверо заболевших.
«Все инфицированные – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими», – сообщили в правительстве города.
Накануне там было выявлено 8 заболевших, ранее – несколько десятков.
Ще на цю тему:
15:30 07.05.2020
Оккупированные Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с пессимистичными прогнозами налоговых поступлений
Оккупированные Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с пессимистичными прогнозами налоговых поступлений
15:15 07.05.2020
В оккупированном Крыму экономят на медиках, работающих с группами риска по коронавирусу
В оккупированном Крыму экономят на медиках, работающих с группами риска по коронавирусу
12:30 07.05.2020
В оккупированном Крыму растет число зараженных COVID-19 - вводится обязательный масочный режим
В оккупированном Крыму растет число зараженных COVID-19 - вводится обязательный масочный режим
17:15 06.05.2020
Кримчанам складно отримати українські свідоцтва про народження і смерть – омбудсмен
Кримчанам складно отримати українські свідоцтва про народження і смерть – омбудсмен
14:20 06.05.2020
В Крыму корректировать сельхозработы и сохранять урожай будут с помощью тяжелых беспилотников
В Крыму корректировать сельхозработы и сохранять урожай будут с помощью тяжелых беспилотников
20:30 05.05.2020
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
Начальник российской медсанчасти предложил приобретать средства защиты от covid-19 самостоятельно
18:21 05.05.2020
У Криму підсилюють патрулювання вулиць
У Криму підсилюють патрулювання вулиць
15:21 05.05.2020
В оккупированном Севастополе еще 7 строителей заразились COVID-19
В оккупированном Севастополе еще 7 строителей заразились COVID-19
12:01 05.05.2020
«Чрезвычайно важный прецедент»: В Чехии решилась судьба владельца отеля, который не принимал россиян
«Чрезвычайно важный прецедент»: В Чехии решилась судьба владельца отеля, который не принимал россиян
11:15 05.05.2020
В оккупированном Крыму резко выросло число заразившихся СOVID-19
В оккупированном Крыму резко выросло число заразившихся СOVID-19