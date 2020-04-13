В оккупированном Севастополе число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 110.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки выявлены еще четверо заболевших.

«Все инфицированные – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими», – сообщили в правительстве города.

Накануне там было выявлено 8 заболевших, ранее – несколько десятков.

