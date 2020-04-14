Росія - на п’ятому місці за кількістю хворих на Covid-19. Вона обійшла Німеччину та Францію

14:41 07.05.2020   Россия

Росія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю хворих на Covid-19, випередивши Німеччину та Францію.

Від початку пандемії в країні зафіксували вже 177 тисяч випадків коронавірусу, понад 11 тисяч із них - лише за минулу добу. Вже п'ятий день поспіль в країні виявляють по понад 10 тисяч нових хворих, повідомляє ВВС.

Епіцентром поширення хвороби є Москва, де зафіксовано понад 92 тисячі випадків коронавірусу. 905 людей померли. Загалому Росії - 1625 летальних випадків, спричинених коронавірусною інфекцією.

За кількістю хворих Росію наразі випереджають лише США (1,2 мільйона хворих), Іспанія (220 тисяч), Італія (214 тисяч) та Велика Британія (202 тисячі).

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко напередодні заявляв, що у важкому стані перебувають близько 4 тисяч пацієнтів.

 



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