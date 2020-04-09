Українській армії передали модернізовані танки

14:21 07.05.2020   Украина

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало для потреб Міноборони чергову партію з 4 одиниць танків Т-64 та 2 одиниць танків Т-72, та успішно завершило контракт під державні гарантії з Міноборони.

Про це повідомляється на сайті Укроборонпрому, передає Укрінформ.

"Частину бронетехніки нам довелось відновлювати в умовах карантинних обмежень, проте ми в стислі строки здійснили всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусу на ЛБТЗ, як результат, нам вдалося якісно організувати роботу та вчасно передати військовим бронетехніку", - заявив директор ДП "Львівський БТЗ" Віктор Андрощук.

Керівник підприємства також зазначив, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення підприємство працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

Як нагадали в Укроборонпромі, Львівський бронетанковий завод – державне підприємство з 76-річним досвідом роботи, яке займається не тільки ремонтом, але і виготовленням бронетехніки, а саме: виготовлення броньованих пожежних машин ГПМ-72 та ГПМ-54, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр" та тактичної броньованої колісної машини "Дозор-Б".

Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 та Т-55 і низки спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 та інженерна машина розгородження ІМР-2.

Підприємство входить у п’ятірку найбільших платників податків області та забезпечує роботою понад 700 працівників, середня заробітна плата за перший квартал 2020 року становить понад 16 600 грн, що є майже на 70% більше середньої заробітної плати у Львівській області за той самий період.



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