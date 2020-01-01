Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти

13:45 07.05.2020   Россия

Россия до сих пор не вышла на тот уровень снижения нефти, который предусмотрен соглашением ОПЕК, заключенным 10 апреля.

Об этом пишет «Коммерсантъ». Так, за первую неделю мая ежесуточная добыча сократилась до 8,7 млн баррелей при целевых 8,5 млн баррелей, информирует enovosty.com/news.

Отмечается, что «Роснефть» на некоторых своих предприятиях стала добывать на 39-46% меньше нефти, а «Лукойл» — на 21%. При этом в Минэнерго уверены, что вернуться к прежнему уровню нефтедобычи компании при необходимости смогут в течение нескольких недель.

Издание приводит слова экспертов, которые полагают, что такое снижение важно с психологической точки зрения. Оно послужит стимулом для остальных участников рынка также исполнить условия соглашения.

С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года — 7,7 миллиона баррелей в сутки.

 



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