Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон-2020 в регионе не состоится. Это связано из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.

Об этом сообщает "МК в Крыму", передают Українські Новини.

По словам Аксенова, предприятия курортной сферы и общественного питания не смогут открыться в ближайшее время.

"Мы должны понимать, что все это (карантинные меры - Ред.) вдолгую. Курортный сезон вряд ли состоится. Будем развивать внутренний туризм, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", - сказал "глава".

Он добавил, что "власти" полуострова готовят меры поддержки для бизнеса, который был вынужден закрыться.

Также он допустил, что сезон все же откроется, если все будут соблюдать карантин.

"Если каждый из нас на своем месте будет соблюдать ограничительные меры, то есть вероятность, что курортный сезон состоится", - обнадежил Аксенов.

Как повідомлялося раніше, всех приехавших в оккупированный Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию.

Также сообщалось, что в оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки.